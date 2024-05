Polizei Hamburg

POL-HH: 240528-3. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 13-Jähriger aus Hamburg-Heimfeld

Hamburg (ots)

Zeit: Seit 21.05.2024, 16:00 Uhr

Ort: Hamburg-Heimfeld, Eißendorfer Pferdeweg

Seit letzten Donnerstag suchte die Polizei Hamburg mit Hilfe von Lichtbildern öffentlich nach einer 13-Jährigen aus dem Hamburger Stadtteil Heimfeld. Unsere anonymisierte Ursprungsmeldung finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5785871

Die bereits seit 21.05.2024 Vermisste wurde nach einem Hinweis gestern, gegen 18:00 Uhr, durch Einsatzkräfte der Polizei wohlbehalten am Gänsemarkt in der Innenstadt angetroffen und befindet sich mittlerweile wieder in Obhut.

Sämtliche Fahndungsmaßnahmen sind damit erledigt.

Zim.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell