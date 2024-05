Polizei Hamburg

POL-HH: 240527-2. Zeugenaufruf nach ausländerfeindlichen Parolen auf dem Schlagermove in Hamburg-St. Pauli

Hamburg (ots)

Tatzeit: Samstag, 25.05.2024, 17:39 Uhr; Tatort: Hamburg-St. Pauli, Pinnasberg

Nachdem auf dem Schlagermove während des Abspielens eines Liedes ausländerfeindliche Parolen gerufen wurden, sucht die Polizei Hamburg nach Zeuginnen und Zeugen.

Nach ersten Erkenntnissen soll am späten Samstagnachmittag während der Veranstaltung des Schlagermoves von einem der Trucks kurzzeitig das Lied "L'Amour Toujours" des Interpreten Gigi D'Agostino abgespielt worden sein. Hierbei soll im direkten Umfeld des Lkw eine größere Gruppe feiernder Personen zu einer Textzeile ausländerfeindliche Parolen gerufen haben. Währenddessen soll ein Teil der Gruppierung auch noch den sogenannten Hitlergruß gezeigt haben.

Das zuständige Landeskriminalamt für Staatsschutzdelikte (LKA 7) hat nun die Ermittlungen übernommen - diese dauern an.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich an das Hinweistelefon der Polizei unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder an eine Polizeidienststelle zu wenden. Wer in diesem Zusammenhang auch Video- oder Audioaufnahmen gefertigt hat, wird gebeten, diese an das E-Mail-Postfach des Landeskriminalamts (Staatsschutz@polizei.hamburg.de) zu senden.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell