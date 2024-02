POL-HRO: Zeugenaufruf mit Phantombild

Schwerin (ots) - Gegen 17:25 Uhr erhielt die Polizei am Donnerstag, 01.02.2024, die Information, dass in der Goldburger Straße in Schwerin-Wickendorf ein Auto unter einem Carport brennen soll. Im weiteren Verlauf griff das Feuer auf das Carport des 63-Jährigen und nachfolgend auch auf das benachbarte Carport und ein darunter abgestelltes Fahrzeug über. Kameraden der Feuerwehr konnten ein Übergreifen des Feuers auf das ...

