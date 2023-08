Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Baumaterialen widerrechtlich auf Grundstück abgestellt

Ebeleben (ots)

In Allmenhausen kam es am Dienstag zwischen 9.00 und 12.00 Uhr zu einem Hausfriedensbruch und einer Nötigung. Ein 32-jähriger lagerte auf seinem ehemaligen Firmengelände Baumaterialeien in einer Lagerhalle. Die Halle bekam in den zurückliegenden Monaten einen neuen Nutzer. Dieser forderte den Vornutzer auf, die Lagerhalle zu räumen. Da dies jedoch nicht geschah, transportierte der neue Hallennutzer die Baumaterialien zu seinem Eigentümer. Sicherungsketten, welche den unberechtigten Zugang verhindern wurden geöffnet und das Grundstück widerrechtlich betreten. Die Baummaterialien wurden auf dem Boden abgelegt und versperrten dem Eigentümer den Weg, sodass dieser sein Grundstück nicht mehr befahren konnte.

