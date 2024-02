POL-HRO: Großer Schaden nach Brand

Güstrow (ots) - Am 31.01.2024 gegen 15:30 Uhr gingen bei der Polizei in Güstrow mehrere Anrufe zu einer männlichen Person ein, die durch ihr äußeres Erscheinungsbild auf sich aufmerksam machte. Der Mann trug dabei eine Bomberjacke, eine Sturmhaube sowie eine verbotene Reichskriegsflagge um den Oberkörper. Der polizeibekannte Tatverdächtige konnte kurz darauf zu Hause angetroffen werden und öffnete den Beamten in ...

mehr