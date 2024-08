Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall im Kreisverkehr - Zwei Motorradfahrer verletzt

Bild-Infos

Download

Löhne (ots)

(jd) Im Kreisverkehr Löhner Straße / Brückenstraße ereignete sich gestern (12.8.), um 13.56 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger Mann aus Bad Salzuflen fuhr mit seiner Suzuki in Richtung des Kreisverkehrs und beabsichtigte, diesen an der Ausfahrt zur Brückenstraße zu verlassen. Neben ihm fuhr eine 27-jährige Frau aus Kirchlengern mit ihrer Yamaha. Die beiden Motorradfahrer fuhren nebeneinander in den Kreisverkehr ein. Dabei kam es zu einer Berührung zwischen den Motorrädern und beide stürzten auf die Fahrbahn, wo sie durch die Wucht des Aufpralls verletzt wurden. Unfallzeugen leisteten Erste Hilfe und verständigten den Rettungsdienst. Mittels zweier Rettungswagen wurden die 27-Jährige und der 22-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell