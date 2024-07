Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (723) Einbruch in Fahrradgeschäft - Zeugen gesucht

Ansbach (ots)

Am frühen Montagmorgen (08.07.2024) brachen Unbekannte in ein Fahrradgeschäft im Ansbacher Stadtgebiet ein und entwendeten mehrere hochwertige Pedelecs. Die Kriminalpolizei Ansbach ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Die unbekannten Personen verschafften sich zwischen 02:00 Uhr und 06:00 Uhr gewaltsam Zugang zu einem Fahrradladen in der Nürnberger Straße. Aus dem Lager stahlen sie rund 20 hochwertige Pedelecs im Wert von mehreren Zehntausend Euro. Hierbei verursachten sie einen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Zudem entwendeten sie ein Firmenfahrzeug (Ford), mutmaßlich, um damit die gestohlenen Fahrräder zu transportieren. Das Fahrzeug konnte am Montagmorgen in der Sudetendeutsche Straße aufgefunden werden.

Die Kriminalpolizei Ansbach führte vor Ort eine Spurensicherung durch und übernahm die weiteren Ermittlungen. In diesem Zusammenhang bitten die Beamten um sachdienliche Hinweise aus der Öffentlichkeit. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge an dem Fahrradgeschäft selbst oder in der Sudetendeutsche Straße aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.

Erstellt durch: Christian Seiler / bl

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell