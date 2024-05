Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Schwerer Diebstahl aus Verkaufswagen am Strand in Dangast - Zeugen gesucht!

Dangast (ots)

In der Nacht von Sonntag, dem 12.05.2024, auf Montag, dem 13.05.2024, wird am Strand in Dangast ein dort aufgestellter Verkaufsanhänger durch bislang unbekannte Täter aufgebrochen und anschließend durchwühlt. Es wird eine geringe Menge Bargeld entwendet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 in Verbindung zu setzen.

