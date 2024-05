Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl von Wäsche - Die Polizei sucht Zeugen!

Wilhelmshaven (ots)

In der vergangenen Woche kommt es zu zwei Fällen des Diebstahls von Wäsche. Im Zeitraum vom 06.05.2024, 22:00 Uhr bis zum 07.05.2024, 06:15 Uhr wird im Halligenweg (Wilhelmshaven) durch bislang unbekannte Täter die zur Trocknung auf dem betroffenen Balkon aufgehängte Wäsche entwendet. Ein ähnlicher Vorfall ereignet sich am 11.05.2024, in der Zeit von 13:00 Uhr bis 16:30 Uhr in der nahegelegenen Helgolandstraße. Dort wird von einem Hinterhof Wäsche, welche sich zur Tatzeit auf einer Wäscheleine befindet, entwendet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

