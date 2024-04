Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Schwerer Verkehrsunfall auf der L160, Kreisverkehr Höhe Aral Tankstelle

Idar-Oberstein (ots)

Am Morgen des 21.04.2024 gegen 06:00 Uhr kam es zu einem folgeschweren Verkehrsunfall auf der L160 in Höhe des Kreisverkehrs der Aral Tankstelle in Fischbach, wobei ein PKW beteiligt war. Der Fahrzeugführer ist schwer verletzt und schwebt aktuell in Lebensgefahr. Zum derzeitigen Ermittlungsstand können noch keine genauen Angaben zum Unfallhergang getätigt werden. Die Ermittlungen dauern an. Die L160 ist zwischen dem Kreisverkehr B41 und dem Kreisverkehr Aral Tankstelle in beiden Fahrtrichtungen gesperrt.

