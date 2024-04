Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unfallflucht in Hermeskeil

Hermeskeil (ots)

Am Samstag, den 20.04.2024, zwischen 13:50 Uhr und 14:05 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz des Globus Baumarktes in Hermeskeil ein Verkehrsunfall, bei dem ein weißer Ford Transit mit Werbeaufschrift am Heck beschädigt wurde. Der Fahrzeugführer eines bisher unbekannten Fahrzeuges dürfte beim Ein-/ Ausparken oder beim Rangieren den Schaden verursacht und sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernt haben. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Hermeskeil in Verbindung zu setzen (Tel.: 06503 91510).

