Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Vollsperrung der B269, Gefährdung des Straßenverkehrs

Birkenfeld/Hüttgeswasen (ots)

Am Samstag, den 20.04.24, kam es im Bereich der K49/Einmündung B269 Höhe Hüttgeswasen gegen circa 18.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Nach ersten Ermittlungen befuhren beide PKW die K49 hintereinander in Fahrtrichtung B269 , wobei ein PKW auf das Heck des anderen aus bisher ungeklärter Ursache auffuhr. Durch die Kollision erlitten beide PKW einen Totalschaden. An umliegenden Verkehrseinrichtungen entstand ebenfalls erheblicher Schaden. Seitens der Feuerwehr wurde die Unfallstelle gesichert, durch einen bereitgestellten RTW wurden die PKW-Fahrer medizinisch betreut. Beide Fahrer blieben unverletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten bei beiden Fahrern jedoch Anzeichen für eine Alkoholisierung festgestellt werden, was sich letztlich bestätigte. Aufgrund dessen wurden entsprechende Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Nach angeordneter Blutprobenentnahme gegen beide Fahrer sowie vorläufiger Entziehung der Fahrerlaubnis wurden die Beschuldigten aus der polizeilichen Maßnahme entlassen.

Die B269 war zwecks Verkehrsunfallaufnahme für circa zwei Stunden gesperrt.

