POL-MFR: (722) 34-jähriger Mann entkam aus Bezirksklinikum - Festnahme

Erlangen (ots)

Am Montagabend (08.07.2024) entwich ein 34-Jähriger aus dem Bezirksklinikum in Erlangen. Nachdem er sich in einem nahegelegenen Wohnhaus verstecken wollte, nahm die Polizei den Mann fest.

Dem 34-jährigen Mann gelang es gegen 18:00 Uhr, aus der Klinik Am Europakanal zu entweichen. Hierbei griff er einen Mitarbeiter des Klinikums an. Im weiteren Verlauf betrat er ein Wohnhaus in der nahegelegenen Dreibergstraße, mutmaßlich um sich dort zu verstecken.

Alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt sowie des USK Mittelfranken umstellten umgehend das Gebäude und nahmen kurze Zeit später den Tatverdächtigen widerstandslos fest. Im Anschluss brachten sie ihn zurück in die Fachklinik.

Der 34-jährige muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts der Bedrohung, des Hausfriedensbruchs und der gefährlichen Körperverletzung strafrechtlich verantworten.

