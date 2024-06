Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Fahrradfahrer nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Unna (ots)

Am Dienstag (04.06.2024) war ein 61-jähriger Bönener gegen 17.45 Uhr mit seinem Pedelec auf dem Radweg der Hammer Straße in Unna unterwegs, als ihm am Kreisverkehr in Höhe Gießerstraße, ein anderer Radfahrer entgegenkam und ihn streifte.

Durch die Berührung stürzte der Pedelecfahrer und verletzte sich. Zur ambulanten Behandlung begab sich der Mann in ein Krankenhaus.

Die Polizei sucht nun nach dem Unfallverursacher auf dem Fahrrad, der sich ohne um den verletzten Pedelecfahrer zu kümmern, weitergefahren ist. Zeugen gaben an, er hätte ein Handy in der Hand gehabt.

Wer kann weitere Angaben zu dem Gesuchten machen oder weiß, um wen es sich handeln könnte? Hinweise bitte an die Polizei in Unna: 02303 921 3120, 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

