Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Festnahmen nach unerlaubtem Glücksspiel und Verstoß gegen das Waffengesetz

Kamen (ots)

Bei einem Einsatz in Heeren-Werve wurden in der Nacht zu Donnerstag (06.06.2024) zahlreiche Personen in einer ehemaligen Gaststätte beim illegalen Glücksspiel angetroffen.

Nachdem dienstlich in Erfahrung gebracht wurde, dass dort aktuell unerlaubtes Glücksspiel veranstaltet wird, suchten zahlreiche Einsatzkräfte aus Unna und umliegenden Polizeibehörden gegen 1.30 Uhr die Örtlichkeit auf und trafen dort 20 Personen an mehreren Tischen beim Glücksspiel an

Auf den Tischen befanden sich hohe Bargeldbeträge, die beschlagnahmt wurden. Bei den Durchsuchungen der Personen, deren PKW und des Tatortes konnten weitere Bargeldbeträge, eine Geldzählmaschine und eine scharfe Schusswaffe aufgefunden und ebenfalls sichergestellt werden. Insgesamt wurde Bargeld in sechsstelliger Höhe aufgefunden.

Eine Identitätsfeststellung der angetroffenen Tatverdächtigen ergab, dass sie aus dem Kreis Unna, weiten Teilen Nordrhein-Westfalens und auch aus anderen Teilen des Bundesgebietes angereist waren.

Der Verantwortliche des Gebäudes, ein 57-jähriger deutsch-türkischer Staatsbürger aus Bergkamen und zwei weitere Personen, deren Identität nicht eindeutig feststeht, wurden vorläufig festgenommen.

Es wurde eine Strafanzeige wegen Beteiligung am unerlaubten Glücksspiel, unerlaubter Veranstaltung des Glücksspiels und Verstoß gegen das Waffengesetz gefertigt.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell