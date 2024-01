Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Seit circa acht Monaten keinen Kontakt zu Drogen...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... hatte laut eigener Aussage ein 23-Jähriger aus der VG Maikammer, welcher am 13.01.2024 um 12:00 Uhr mit seinem E-Scooter in der Hindenburgstraße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Da bei dem Fahrer trotz dessen Aussage drogenbedingte Auffälligkeiten festgestellt werden konnten, wurde ein Vortest mit diesem durchgeführt, welcher letztlich positiv auf THC verlief. Dem jungen Mann wurde eine Blutprobe entnommen und dessen E-Scooter sichergestellt. Nun kommt auf diesen ein Straf-, sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Außerdem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall informiert.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell