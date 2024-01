Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unter Betäubungsmitteleinfluss...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... stand am 13.01.2024 um 08:00 Uhr ein 29-Jähriger, welcher mit seinem Ford in der Landauer Straße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Während der Kontrolle konnten bei dem Mann drogenbedingte Auffälligkeiten festgestellt werden. Ein Vortest reagierte letztlich positiv auf die Stoffgruppe THC. Zu dieser Tatsache kam hinzu, dass dem Fahrer bereits 2018 untersagt wurde von seiner europäischen, jedoch nichtdeutschen Fahrerlaubnis in der Bundesrepublik Gebrauch zu machen. Grund hierfür war ebenfalls eine Trunkenheitsfahrt mit Betäubungsmitteln. Dem 29-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und der Fahrzeugschlüssel einem Bekannten übergeben. Nun kommen auf den Ford-Fahrer zwei Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, sowie wegen des Verstoßes gegen das BtMG zu. Ferner wird er sich wegen der begangenen Trunkenheitsfahrt verantworten müssen.

