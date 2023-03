Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Unbekannter beschädigt Schrankenbaum - Fahrer flüchtet

Hofgeismar (ots)

Eine bislang unbekannte Person hat gestern Abend (28.3. / 18:47 Uhr) am Bahnübergang ,,Am Hohlen Weg'' in Hofgeismar mit seinem Fahrzeug beim Überqueren der Gleise das Metallgitter an einer Bahnschranke angefahren und verbogen. Anschließend fuhr der Verursacher in unbekannte Richtung davon. Der Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und dem unerlaubten Entfernen vom Unfallort eingeleitet.

Zeugen gesucht!

Wer Angaben zu dem Unfallverursacher machen kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizei unter der Tel.-Nr. 0561 816160 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

