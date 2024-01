Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Haßloch) Serie von PKW-Aufbrüchen

Haßloch (ots)

In der Nacht von 11.01.2024 auf den 12.01.2024 kam es im Bereich Haßloch durch unbekannte Täterschaft zu einer Serie von PKW-Aufbrüchen sowie einem Diebstahl aus einem unverschlossenen Fahrzeug. In der Wilhelm-Busch-Straße wurden gegen 04:00 Uhr bis 04:30 Uhr insgesamt 4 Fahrzeuge angegangen. An zwei Fahrzeugen wurde jeweils eine Scheibe eingeschlagen und aus einem dieser Fahrzeuge eine Sonnenbrille entwendet. Im anderen Fahrzeug wurde augenscheinlich nach Wertgegenständen gesucht, jedoch nichts gestohlen. In einem Fall blieb es beim Versuch. Hier wurden Beschädigungen an einer Scheibe festgestellt, ohne dass in den PKW eingedrungen werden konnte. In einem weiteren Fall wurde ein geringer Betrag offenliegender Geldmünzen aus einem unverschlossenen Fahrzeug entwendet.

Ein weiterer PKW mit eingeschlagenem Seitenfenster, ohne dass aus dem Fahrzeuginnern etwas entwendet wurde, konnte in der Neustadter Straße festgestellt werden. Der Tatzeitraum wurde hier mit 11.01.24, 18:00 Uhr bis 12.01.2024, 08:00 Uhr angegeben.

Am 12.01.2024, gegen 11:30 Uhr kam es dann zu einer weiteren Tat. In diesem Fall wurde die Scheibe der Beifahrertür an einem PKW eingeschlagen, welcher auf einem Waldparkplatz an der K 14 (Haßloch/Lachen-Speyerdorf) abgestellt war. Hier wurden zwei offenliegende Handtaschen aus dem Fahrzeuginnern entwendet. Die Gesamtschadenshöhe steht noch nicht genau fest, dürfte jedoch mehrere Tausend Euro betragen. Eventuelle Zeugen/-innen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Haßloch zu melden.

Hinweis der Polizei: Lassen Sie niemals Wertgegenstände oder Behältnisse, in denen Wertgegenstände vermutet werden könnten, offen im Fahrzeug liegen und schließen sie ihr Fahrzeug immer ordnungsgemäß ab!

