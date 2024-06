Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall beim Auffahren auf die BAB27 im Bereich Altenwalde - zwei Personen leicht verletzt - hohe Sachschäden

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am gestrigen Montag (10.06.2024) kam es gegen 16:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Anschlussstelle Altenwalde der BAB27 in Richtung Walsrode. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr hierbei ein 46-jähriger Cuxhavener mit seinem PKW an der Anschlussstelle Altenwalde auf die BAB27 auf. Hierbei wechselte er vermutlich unmittelbar auf den Überholfahrstreifen. Ein hier fahrender, 27-jähriger Mann aus Cuxhaven konnte mit seinem PKW nicht mehr bremsen und fuhr auf. Durch den Unfall wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt. Es entstanden erhebliche Sachschäden. Die PKW mussten abgeschleppt werden.

