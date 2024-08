Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl - Werkzeug und Kraftstoff entwendet

Kirchlengern (ots)

(jd) Mitarbeiter einer Baufirma stellten am Montag (12.8.), gegen 8.30 Uhr einen Diebstahl von einer Baustelle am Werreweg fest. In der Zeit zwischen Mittwoch, 16.00 Uhr und Montagmorgen betraten bisher unbekannte Tatverdächtige die Baustelle und öffneten gewaltsam einen Container. Aus dem Container entwendeten sie eine Motorsense der Marke Stiehl. Außerdem gingen sie die Tanks mehrerer Baustellenfahrzeuge an und pumpten den darin befindlichen Dieselkraftstoff ab. Der Schaden liegt im oberen dreistelligen Bereich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, um Hinweise unter 05221/8880.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell