Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall - Kia fährt in Zaun

Rödinghausen (ots)

(jd) Am Mittwoch (14.8.) ereignete sich um 10.35 Uhr ein Verkehrsunfall an der Kreuzung Bruchstraße / Heinrich-Heine-Straße. Eine 80-jährige Frau aus Rödinghausen bog mit ihrem Kia von der Heinrich-Heine-Straße nach rechts in die Bruchstraße ab. Dort fuhr zeitgleich ein 55-jähriger Audi-Fahrer aus Rödinghausen in Richtung Osnabrücker Straße. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Kia und dem vorfahrtsberechtigten Audi. Durch die starke Wucht des Aufpralls wurde der Kia gegen einen Zaun geschleudert. Die 80-jährige Fahrerin wurde durch den Unfall verletzt und mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Schaden von rund 8.000 Euro.

