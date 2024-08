Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall beim Abbiegen - Auto stößt mit Roller zusammen

Vlotho (ots)

(jd) Eine 30-jährige Frau aus dem Kalletal fuhr gestern (14.8.), um 11.24 Uhr von der Straße Mühlenweg in Richtung Herforder Straße und beabsichtigte, an der dortigen Einmündung nach rechts abzubiegen. Dabei stieß sie mit dem Roller einer 53-jährigen Vlothoerin zusammen, die durch die starke Wucht des Aufpralls auf die Fahrbahn schleuderte. Mit leichten Verletzungen wurde die Frau mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt im dreistelligen Bereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell