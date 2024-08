Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Personenschaden- Gegenverkehr übersehen

Bild-Infos

Download

Bünde (ots)

(sls) Am frühen Donnerstagmorgen (15.8.) wurden Polizeibeamte zu einem Verkehrsunfall auf der Blankener Straße in Bünde gerufen. Bei Eintreffen der Beamten befanden sich ein stark beschädigter Opel Astra und Skoda Fabia frontal zusammen im Einmündungsbereich mit der Elsestraße.

Nach Aussagen der Unfallbeteiligten befuhr eine 60-Jährige aus Kirchlengern mit ihrem Opel Astra gegen 05.35 Uhr die Blankener Straße in Richtung Levisionstraße. Als sie beabsichtigte nach links in die Elsestraße abzubiegen bemerkte sie zwei Fußgänger, die auf dem Gehweg der Blankener Straße unterwegs waren. Das die 60-Jährige davon ausging, dass diese die Elsestraße überqueren wollten, bremste die während des Abbiegevorganges ihr Fahrzeug so stark ab, dass sie auf der Gegenfahrbahn zum Stehen kam. Zu diesem Zeitpunkt befand sich eine 62-Jährige aus aus Bünde auf der Gegenfahrbahn in Richtung Wasserbreite. Die Skoda-Fahrerin versuchte noch stark abzubremsen, konnte einen Zusammenstoß mit dem Opel nicht mehr verhindern.

Die Kirchlengeranerin blieb durch den Unfall unverletzt, während die 62-Jährige leicht verletzt mit dem Rettungswagen in ein anliegendes Krankenhaus gebracht wurde. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 11.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Einmündungsbereich für ca. eine Stunde gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell