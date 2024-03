Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbruch in Apotheke vereitelt

Bremerhaven (ots)

Dank der Meldung eines aufmerksamen Zeugen konnte die Polizei Bremerhaven in der Nacht zum heutigen Freitag, 8. März, offenbar einen Einbruch verhindern.

Ein Mann meldete gegen 2.50 Uhr zwei verdächtige Personen, die sich an einer Apotheke in der Langen Straße, Ecke Eisenbahnstraße, zu schaffen machten. Eine ganz in der Nähe befindliche Streifenwagenbesatzung war nur Sekunden später am Einsatzort und konnte zwei 21- und 22-jährige Männer vorläufig festnehmen, die beim Erblicken der Polizei gerade vom Tatort flüchten wollten. Offenbar hatten die mutmaßlichen Täter zuvor versucht, in das Gebäude einzubrechen.

Die Polizei sicherte vor Ort Spuren und ermittelt gegen die beiden Männer nun wegen versuchten Diebstahls im besonders schweren Fall.

