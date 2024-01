Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: LKW mit gestohlenem Schlüssel geöffnet und durchwühlt - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

An einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt von Mittwoch auf Donnerstag begab sich eine bislang unbekannte Täterschaft auf ein Firmengelände in der Bonadiesstraße und verschaffte sich Zutritt zu einem Aufenthaltsraum. Dort brachte sie zwei Fahrzeugschlüssel an sich und gelangte so in einen auf dem Gelände abgestellten LKW. Dessen Innenraum wurde durchwühlt und beschädigt. Die genaue Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt leitete die Ermittlungen wegen des besonders schweres Falls des Diebstahls ein.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden darum gebeten, sich bei dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter der Telefonnummer 0621 3301-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell