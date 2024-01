Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Diebstahl aus Auto - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

Am Mittwoch zwischen 19:00 und 21:30 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Täterschaft auf unbekannte Weise zwei Scheiben an einem geparkten Auto in der Feuerbachstraße und entwendete aus dem Innenraum eine Handtasche sowie einen Geldbeutel mit darin befindlichem Bargeld. Der konkrete Schaden ist bislang nicht bekannt.

Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt leitete die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden darum gebeten, sich bei dem Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter der Telefonnummer 0621 1258-0 zu melden.

