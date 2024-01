Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte öffnen polizeilich beschlagnahmtes Brandobjekt und entwenden Fahrräder - Zeugen gesucht

Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am 03. Januar 2024 kam es in der Straße "Am Bahndamm" zu einem Wohnhausbrand, bei dem zwei Bewohner durch den Brand in der Wohnung verstorben sind (wie berichtet: http://presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5684381). Aufgrund des Brandschadens ist das Wohnhaus für die Anwohner nicht mehr bewohnbar, weshalb diese anderweitig untergebracht worden sind. Nach Beendigung der Rettungs- und Löschmaßnahmen wurde der Brandort gegen unberechtigtes Betreten mit amtlichen Siegeln versehen, um diesen für die weiteren Ermittlungen im Zustand nach den Löscharbeiten zu belassen. Durch eine bislang unbekannte Täterschaft wurde nun ein Siegel in dem Zeitraum vom 03. Januar bis 04. Januar an einem Garagentor aufgebrochen, die sich im Hof des Anwesens befindet. Wie sich erst im Nachgang feststellen ließ, wurde aus der Garage ein magicblaues E-Bike, Marke Kalkhoff Agutta, ein schwarzes Fahrrad der Marke V-Brake (siehe Bilder) sowie ein blauer Fahrradanhänger, Marke Chariot Sport, im Gesamtwert von circa 4.000 Euro entwendet.

Das Polizeirevier Ladenburg hat nun die weiteren Ermittlungen aufgrund des Siegelbruchs und des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06203/9305-0 zu melden.

