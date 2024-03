POL-Bremerhaven: Polizei stellt Einbrecher in der Nacht

Bremerhaven (ots) - Die Bremerhavener Polizei nahm am gestrigen Dienstagabend, 5. März, mehrere Kelleraufbrüche im Stadtteil Lehe auf. Die Beamten wurden gegen 19.50 Uhr in die Körnerstraße gerufen. Hier hatten bislang unbekannte Täter in der Zeit vom 20. Februar bis 5. März mehrere Kellerverschläge in einem Mehrfamilienhaus nördlich der Rickmersstraße aufgebrochen. Was genau aus den Kellern entwendet wurde, kann ...

