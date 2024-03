Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Mehrere Keller in Lehe aufgebrochen

Bremerhaven (ots)

Die Bremerhavener Polizei nahm am gestrigen Dienstagabend, 5. März, mehrere Kelleraufbrüche im Stadtteil Lehe auf.

Die Beamten wurden gegen 19.50 Uhr in die Körnerstraße gerufen. Hier hatten bislang unbekannte Täter in der Zeit vom 20. Februar bis 5. März mehrere Kellerverschläge in einem Mehrfamilienhaus nördlich der Rickmersstraße aufgebrochen. Was genau aus den Kellern entwendet wurde, kann zurzeit noch nicht gesagt werden.

Die Polizei sicherte vor Ort Spuren und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 0471/953-3221 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell