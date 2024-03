LPI-J: Fahrradteile entwendet

Weimar (ots) - Gegen 17:25 Uhr befuhren zwei Pkw die Landstraße aus Richtung Autobahn kommend in Richtung Klettbach. Ca. 200 Meter nach der Autobahn-anschlussstelle bog der vorausfahrende Pkw BMW nach rechts auf einen Feldweg ab, um kurz anzuhalten. In diesem Moment bog der nachfolgende Fahrer ebenfalls ab und wollte den Abbiegenden noch überholen. Dabei kam es zur seitlichen Kollision. Der Verursacher hielt kurz an, sprach mit dem Fahrer und entfernte sich dann ohne seine ...

mehr