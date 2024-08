Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

Gestern gegen 12 Uhr kam es in der Veldhauser Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem dunklen VW Kombi touchierte einen Mercedes-Benz E300 und einen Ford Focus im Vorbeifahren. Beide Fahrzeuge waren am Fahrbahnrand abgestellt. Der Verursacher hielt daraufhin an, setzte seine Fahrt jedoch fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921 - 3090 zu melden.

