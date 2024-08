Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kenzingen: Versuchter Einbruch in einen Wasserhochbehälter - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Montagabend, 05.08.2024, versuchte eine bislang unbekannte Täterschaft gegen 18:10 Uhr gewaltsam in den Wasserhochbehälter im Gewann Hagelberg in Kenzingen einzudringen. Der Versuch misslang, die Türe zum Hochbehälter wurde durch die Gewalteinwirkung jedoch stark beschädigt. Der Polizeiposten Kenzingen (Tel.: 07644-9291-0) sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Emmendingen rund um die Uhr unter Tel.: 07641-582-0 entgegen.

