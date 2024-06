Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Manipulierte Simson S 51 - § 21 StVG

Rodeberg (ots)

Am Samstag, den 22.06.2024 befuhr um 17:35 Uhr ein 15-Jähriger mit seinem Kleinkraftrad (Simson S51) die Mühlhäuser Landstraße 4 in 99976 Eigenrieden, woraufhin dieser einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle wurden mehrere bauliche Veränderung am Kleinkraftrad festgestellt, welche zu einer deutlichen Leistungssteigerung der Simson führten. Das Kleinkraftrad wurde vor Ort als Beweismittel sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren i.S.d. § 21 StVG eingeleitet.

