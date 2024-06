LPI-NDH: Gefälschter, ukrainischer Führerschein - Urkundenfälschung i.S.d. § 267 StGB

Uder (ots) - Am Samstag dem 23.06.2024 gegen 00:30 Uhr wurde in der Straße der Einheit in Uder der Fahrer eine Pedelc einer Kontrolle unterzogen da er sein Rad ohne Beleuchtung führte. Bei der Kontrolle wurde Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers festgestellt. Ein freiwilliger Atemalkohltest ergab einen Wert von 1,89 Promille. Dem Fahrer wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. In der Zeit von Donnerstag, dem 20.06.2024, ...

