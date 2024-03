Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl eines Rollers

Manderscheid (ots)

Am Samstag, 24.03.2024 wurde im Zeitraum von 05:00 Uhr bis 16:30 Uhr ein Roller der Marke Her Chee vor einem Anwesen in der Kurfürstenstraße in Manderscheid entwendet. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion in Wittlich unter 06571/9260 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell