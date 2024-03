Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruch in Lebensmittelfirma

Neuendorf (ots)

Durch bislang unbekannte Täter wurden in der Nacht von Samstag, 23.03.2024, 22:00 Uhr auf den Sonntag, 24.03.2024, 09:15 Uhr mehrere Außentüren der Gebäude einer Lebensmittelfirma in Neuendorf gewaltsam aufgebrochen und die Räumlichkeiten unberechtigt betreten. Es wurde ein hoher Sachschaden verursacht. Die Summe des Schadens und des Stehlguts beläuft sich auf einen fünfstelligen Betrag. Zeugen, die sachdienliche Hinweise hinsichtlich verdächtiger Personen und Fahrzeuge in der Nähe geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Verbindung zu setzen.

