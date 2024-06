Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Ölbronn-Dürrn - Über Dach in Firma eingedrungen und Gebäudeschaden hinterlassen

Pforzheim (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind Unbekannte in ein Gebäude eines Firmenkomplexes in Dürrn eingedrungen. Nach bisherigem Kenntnisstand gelangte die Täterschaft in der Zeit zwischen Mittwoch, 20:00 Uhr und Donnerstag, 06:10 Uhr, über eine Leiter zunächst auf das Dach des in der Otto-Hahn-Straße gelegenen Gebäudekomplexes. Dort schnitten sie auf noch unbekannte Art und Weise ein Loch in die Dachfläche über der Werkhalle. So gelangten sie ins Innere des metallverarbeitenden Betriebs. Ob und was entwendet wurde ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Gebäudeschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Zeugen und Hinweisgeber zur Tat oder zu der bei der Tat genutzten Leiter werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Nord unter der Rufnummer 07231 186-3211 in Verbindung zu setzen.

Banu Kalay, Pressestelle

