Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tengen-Weil/ Lkr. Konstanz) Drei Verletzte bei Frontalzusammenstoß (03.10.2024)

Tengen-Weil (ots)

Am Donnerstagabend, gegen 20 Uhr, sind zwei Autofahrer bei einem Unfall auf der Lindenstraße zusammengestoßen, wodurch drei Personen verletzt worden sind. Ein 61-jähriger Fahrer eines Opel Mokka war von der Lindenstraße von Blumenfeld herkommend in Richtung Welschingen unterwegs. Im dortigen Kurvenbereich Lindenstraße/ Am Weihergrund kollidierte der Mann aus bislang nicht bekannten Gründen frontal mit einem entgegenkommenden Smart eines 62-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls verletzten sich die beiden Autofahrer sowie der 85 Jahre alte Beifahrer im Smart leicht. Rettungswagen brachten die Verletzten in ein Krankenhaus. Um die beiden beschädigten Autos, an den Totalschäden in Höhe von insgesamt rund 26.000 Euro entstanden sind, kümmerten sich Abschleppdienste.

