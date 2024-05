Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ochsenhausen - Thuja in Flammen

Die Feuerwehr löschte am Dienstag einen Brand in Ochsenhausen.

Ulm (ots)

Gegen 7.45 Uhr rückte die Feuerwehr in die Straße Grünweiler aus. Dort stand eine Thuja-Hecke in Flammen. Die Rettungskräfte hatten das Feuer schnell gelöscht. Auf einer Länge von zehn Metern gerieten rund 20 Thuja mit vier Meter Höhe in Brand. An den Lebensbäumen waren hauptsächlich die Nadeln abgebrannt. Da die Pflanzen weit genug weg von dem Wohnhaus standen, kam es nicht zum Übergreifen der Flammen auf das Gebäude. Auch weitere Gegenstände blieben von dem Brand verschont. Die Höhe des Schadens ist noch unklar. Warum die Hecke in Brand geraten ist, muss die Polizei Ochsenhausen noch ermitteln. Hinweise auf Fremdeinwirkung liegen nicht vor.

