Ulm (ots) - Der Unfall ereignete sich in der Stuttgarter Straße. Ein 34-Jähriger achtete nicht genug auf den vor ihm fahrenden Verkehr. Mit seinem VW fuhr er in das Heck eines Seat. Bei dem Unfall erlitt die 36-jährige Fahrerin leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie vorsorglich in ein Krankenhaus. Der ...

