Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen a.d. Brenz - Vorfahrt missachtet

Hoher Sachschaden entstand am Montag bei einem Unfall in Giengen.

Ulm (ots)

Der 82-Jährige fuhr in der Bernauer Straße. Gegen 16 Uhr bog er mit seinem Skoda nach links in die Schwagestraße ab. Dort fuhr bereits eine 60-Jährige mit ihrem VW aus Richtung Heidenheim kommend und hatte Vorfahrt. Im Einmündungsbereich stießen die beiden Autos zusammen. Beide Unfallbeteiligten erlitten leichte Verletzungen und kamen mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Der Schaden bei den nicht mehr fahrbereiten Autos wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

