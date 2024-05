Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen/Fils - Nicht aufgepasst

Nicht ausreichend auf den Verkehr achtete ein Autofahrer am Montag in Eislingen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich in der Stuttgarter Straße. Ein 34-Jähriger achtete nicht genug auf den vor ihm fahrenden Verkehr. Mit seinem VW fuhr er in das Heck eines Seat. Bei dem Unfall erlitt die 36-jährige Fahrerin leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie vorsorglich in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

