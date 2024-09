Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - junger Mann nach Verkehrsunfall gesucht

Meppen (ots)

Am 14. September gegen 20.26 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer die Straße "Nagelshof" von "Markstiege" kommend in Richtung "An der Bleiche". Auf Höhe der dortigen Skateanlage kam dieser aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Holzschild. Anschließend fuhr er über den Gehweg zurück auf die Fahrbahn des dortigen Busbahnhofs davon. Der dadurch entstandene Schaden wird auf etwa 2500 Euro geschätzt. Kurz darauf teilten Zeugen mit wie ein etwa 25-Jähriger, 175-180cm groß, sportlicher Statur sowie gepflegtes Erscheinungsbild mit dunkel gekleideter Hose/Hemd junge Mann seinen VW auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes begutachtet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

