POL-EL: Sögel - Eigentümer/in von Fahrrädern gesucht

Bad Bentheim (ots) - Am 15. September zwischen 5.15 Uhr und 11.00 Uhr wurde ein am Fahrbahnrand an der Straße "Buschweg" abgestellter schwarzer Opel Meriva durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der unbekannte Fahrer, welcher mutmaßlich am Fahrzeug vorbeifuhr und dabei den Meriva streifte, setzte seine Fahrt fort ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bentheim unter ...

mehr