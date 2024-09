POL-EL: Lingen - Ford Fiesta beschädigt - Zeugen gesucht

Uelsen (ots) - Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr am Samstag zwischen 10.00 Uhr und 11.00 Uhr gegen einen am Fahrbahnrand an der Ronnebergstraße abgestellten Ford Transit. Anschließend setzte der Verursacher seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

