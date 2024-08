Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung der Polizei zum Stoppelmarkt 2024

Cloppenburg/Vechta (ots)

Auch am Samstag, 17. August 2024, öffnete der Stoppelmarkt gegen 14:00 Uhr für seine Besucherinnen und Besucher seine Tore. Wie auch in den vergangenen Jahren war an diesem Tag mit einem starken überregionalen Besucherdrang zu rechnen. Aufgrund der anhaltenden Regenschauer am Morgen wurden einige der umliegenden Parkplätze gesperrt. Ein Industriegebiet sowie die Nordtangente wurden kurzerhand als Parkplatz freigegeben. Aufgrund der schnellen und umfangreichen Reaktion des Veranstalters und der Behörden konnte das entstehende Verkehrschaos, trotz der angespannten Parkplatzsituation, schnell in den Griff bekommen werden.

Zunächst besuchten erneut viele Familien das Festgelände. Am Abend kamen regionale sowie überregionale Personengruppen zum Feiern dazu. Das Stoppelmarktgelände war gut besucht. Im Laufe der Nacht kam es zu veranstaltungstypischen Vorfällen, die bekanntermaßen vornehmlich in Verbindung mit dem Alkoholkonsum standen.

Zwar mussten die Polizeibeamten und -beamtinnen mehr Anzeigen aufnehmen bzw. einschreiten, als an den Vortagen, aber gemessen an der hohen Besucherzahl, blieb es nach bisherigen Erkenntnissen bei einer eher geringen Anzahl an bekannt gewordenen Straftaten.

So kam es im Laufe des Tages/der Nacht zu einigen - zum Teil wechselseitigen - Körperverletzungsdelikten. Darüber hinaus wurden zwei Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, zwei Diebstahltaten sowie einige Beleidigungen und eine Bedrohung aufgenommen. Im Laufe der Veranstaltung kam es zu zwei Widerstandshandlungen, durch welche zwei Polizeibeamtinnen leicht verletzt wurden. Zudem wurde eine Anzeige wegen sexueller Belästigung aufgenommen. Bei einem 17-jährigen Heranwachsenden aus Vechta konnte im Rahmen einer Personenkontrolle ein Schlagring festgestellt werden, eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz wurde gefertigt.

Gegen 03:00 Uhr wurde die Musik in sämtlichen Zelten ausgestellt. Anschließend konnten deutliche Abwanderungstendenzen festgestellt werden. Um 05:30 Uhr schlossen dann auch die letzten Verkaufsstände und Zelte. Einige wenige Personen befanden sich noch auf dem Festgelände.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell