Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe vom 17.08./18.08.2024

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Trunkenheit im Verkehr-

Am 17.08.2024, gegen 19:50h, kontrollierte eine Streife des PK Friesoythe einen 47-jährigen Friesoyther mit seinem Pkw in der Europastraße, 26169 Friesoythe. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der 47- jährige deutlich unter Alkoholeinfluss steht. Ein Test am mobilen Alcomaten ergibt einen Wert von 2,97 Promille. Dem 47-jährigen wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht-

Am 17.08.2024, gegen 09:20h, parkte eine 26-jährige Friesoytherin ihren Pkw Opel Corsa auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Europastraße, 26169 Friesoythe. Als sie ca. 30 Minuten später zu ihrem Pkw zurückkehrte stellte sie fest, dass ihr Pkw durch einen unbekannten Fahrzeugführer beschädigt wurde. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Friesoythe in Verbindung zu setzen. (04491-93390)

Friesoythe - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss-

Am 18.08.2024, gegen 06:25h, befährt ein 17-jähriger Friesoyther mit einem Kleinkraftrad die Straße "Am Friesoyther Kanal I" in 26169 Friesoythe. Hier stürzt er und verletzt sich leicht. Bei der Unfallaufnahme kann festgestellt werden, dass der 17-jährige deutlich unter Alkoholeinfluss steht. Ein Test am mobilen Alcomaten ergibt einen Wert von 1,61 Promille. Dem 17-jährigen wird eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell