Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe vom 16.08./17.08.2024

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht-

Am 16.08.2024, gegen 11:20h, befuhr ein 20-jähriger Friesoyther den Kreisverkehr von der "Sedelsberger Straße" kommend in Richtung Europastraße. Im Einmündungsbereich zur Bahnhofstraße übersieht ein Audi Fahrer den 20-jährigen, so dass es zu einem Zusammenstoß kommt. Der Fahrradfahrer stürzt und verletzt sich leicht. Am Fahrrad entsteht Sachschaden. Der Audi Fahrer hält zunächst kurz an und erkundigt sich nach dem Befinden des 20-jährigen. Anschließend setzt er seine Fahrt fort ohne seine persönlichen Daten zu hinterlassen.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Friesoythe in Verbindung zu setzen. (04491-93390)

Friesoythe - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss-

Ein 34-jähriger Friesoyther will seinen Pkw an einer Tankstelle an der "Bürgermeister-Olberding-Straße", 26169 Friesoythe betanken. Hierzu steckt er den Zapfhahn der Tanksäule in die Tanköffnung. Da der Bezahlvorgang nicht funktioniert steigt der 34-jährige in seinen Pkw und will die o.g. Örtlichkeit wieder verlassen. Hierbei vergisst er jedoch den Zapfhahn aus der Tanköffnung zu ziehen. Daher reißt der Schlauch. Weiterhin werden die Zapfsäule und der Pkw beschädigt.

Bei der Unfallaufnahme kann festgestellt werden, dass der 34-jährige unter Alkoholeinfluss steht. Ein Test am mobilen Alcomaten ergibt einen Wert von 0,47 Promille. Dem 34-jährigen wird daher eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wird beschlagnahmt. Den 34-jährigen erwartet nun ein Strafverfahren.

