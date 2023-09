Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pkw-Aufbruch

Weyerbusch (ots)

Am gestrigen Vormittag, in der Zeit zwischen 10:000 Uhr und 12:10 Uhr, schlugen bisher unbekannte Täter die Seitenscheibe eines im Finkenweg in Weyerbusch abgestellten Pkw ein entwendeten ein Mobiltelefon. Hinweise erbittet die Polizei Altenkirchen unter der Rufnummer 02681-9460.

